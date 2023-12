Giannini | Aumentati controlli antimafia | interdette 28 imprese

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 dicembre 2023) “Siamo al lavoro per gli eventi futuri e per il Giubileo. Come prefettura, abbiamo incrementato le operazioni per contrastare le infiltrazioni mafiose”. Sono state fatte “28 interdittivead aziende che quindi non potranno partecipare agli appalti”. Lo ha detto il Prefetto di Roma Lamberto, alla conferenza stampa per illustrare le attività ed i servizi di ordine pubblico effettuati nel secondo semestre dell’anno, assieme al sindaco Roberto Gualtieri. (Red/Dire)