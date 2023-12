Gian Piero Fava | A Natale limitiamo sprechi | bastano 10 euro per il pranzo

A quasi 60 anni dal debutto "La strana coppia", famosa commedia di Neil Simon messa in scena per la prima volta nel 1965, resta un capolavoro di ... (ilfogliettone)

"Ponti crollati per errori, non per la tempesta". L'idea di una class action sul Tenda bis

Un approfondimento sul caso Tenda bis da parte dei due professionisti più esperti in gallerie presenti nella nostra provincia. Pubblichiamo un'approfondita analisi dell'ingegnereCiravegna e del geologo Giorgio Martinotti. Ciravegna, 85 anni, ex direttore tecnico di Inc, ha progettato infrastrutture e gallerie in tutto il mondo. Fra queste, l'autostrada A32 della ...

Giampiero Fava: "Ecco il segreto per i piatti della tradizione"

Abbiamo incontrato tra le vie di Brera (Milano), Gian Piero Fava, Executive Chef del raffinato ristorante Casina di Macchia Madama a Roma e chef di “È Sempre Mezzogiorno”, la trasmissione di successo ...

Gian Ruggero . Manzoni, incontro nel Ridotto

si chiude oggi alle 18 con Gian Ruggero Manzoni, poeta, narratore, pittore, teorico d’arte, drammaturgo e performer, pronipote dello scrittore Alessandro Manzoni e cugino dell’artista Piero Manzoni. L ...