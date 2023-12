GF | Federico sculaccia Vittorio VIDEO | “Tu sei un pesce a cui voglio bene | la nostra brolove ha…”

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 21 dicembre 2023) L’amicizia fraMassaro eMenozzi continua a macinare consensi dentro la Casa del Grande Fratello e le dolcezze fra i due ormai non si contano più sulle dita di una mano. Dopo essersi chiamati “fratelli” e essersi più volte coccolati, da un paio di notti dormono pure nello stesso letto.Massaro questa settimana però è finito in nomination L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF, Beatrice attacca: “Mi hai fatta passare per una che dice chi votare, non mi fido nemmeno di te. Comincio a pensare di…” GF, Beatrice,, Sara e Marco sbeffeggiano Giuseppe (): “Mette la mutandina appesa qua, per far capire se è…” Grande Fratello, il ballo sensuale tra ...