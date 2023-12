Gesù diventa Cucù in una recita di Natale | l' ultima follia del politicamente corretto

(Di giovedì 21 dicembre 2023) La decisione di modificare le canzoni è stata presa dalle maestre per non offendere gli alunni che professano altre religioni. Ira dei genitori cattolici: "Non si può arrivare a questi livelli"

Padova, Gesù sparisce dalla recita di Natale e diventa "Cucù": la rabbia dei genitori

commenta Le maestre della scuola elementare De Amicis di Agna, in provincia di Padova , hanno deciso di non includere riferimenti cattolici nella recita di Natale - niente Natività o nome di, che è diventato 'Cucù' - per non creare malumori nelle famiglie dei bambini di altre religioni. La scelta, come riporta Il Gazzettino , ha però scatenato le ire dei genitori degli alunni ...