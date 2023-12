GdF Salerno | sequestrati oltre 500 articoli pirotecnici | denunciati i responsabili

(Di giovedì 21 dicembre 2023) La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di, nell’approssimarsi delle festività, nell’ambito del contrasto del commercio illegale di fuochi d’artificio, ha sequestrato artifizi, illegalmente detenuti, per un totale di massa attiva calcolata in36 kg, denunciando a piede libero due soggetti, cautelando anche un automezzo utilizzato per il trasporto dei “botti”. Segui ZON.IT su Google News.

Contraffazione e sicurezza, controlli GdF

In concomitanza con il periodo delle festività natalizie, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale diha intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali dell'intera provincia: nel mirino, la vendita di prodotti non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti. ...

Inter, ansia Lautaro: problema alla coscia e lacrime in panchina

Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.

GDF Salerno - Eseguito sequestro di un fabbricato costituito da 6 appartamenti, con relativi garage

GDF SALERNO: ESEGUITO DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO PER ABUSI EDILIZI. Nella mattinata odierna, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale ...