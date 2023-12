Gaza | bombe vicino all' ospedale di Rafah | il momento del raid israeliano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Almeno 12 persone sono morte in seguito aiisraeliani sulla città disituata 30 chilometri a sud di, sul confine con l'Egitto. Lo riportano le Autorità della Striscia. "Dodici martiri e dozzine di feriti, tra cui donne e bambini, sono stati recuperati sotto le macerie. Una casa e una moschea sono state prese di mira a poche centinaia di metri dall'kuwaitiano", si legge nella nota. Nel video le esplosioni e i momenti concitati che ne sono seguiti.

