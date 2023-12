Futuro Zielinski | l’Inter in costante pressing | la risposta del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Sempre più incerto ildi Piotr Zieliniski, adesso c’è preoccupazione tra i tifosi delMancano soltanto sei mesi e poi Piotre ilpotrebbero dirsi addio per sempre. Il contratto del centrocampista polacco scadrà il 30 giugno del 2024. Otto stagioni insieme,arrivò a Castel Volturno nel calciomercato dell’estate 2016. Le notizie che arrivano non sono rassicuranti per i tifosi. A soltanto sei mesi dalla scadenza del contratto, c’è ancora incertezza per il suo. Non si conoscono ancora bene le dinamiche di un possibile rinnovo che però è voluto sia dalla dirigenza del club che dall’entourage del calciatore stesso. Momenti d’incertezza, quindi, aumentati dalle tante richieste di mercato per il centrocampista.lontano da ...