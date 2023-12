Furbetti e Zozzoni | Denunciati Dopo Essere Stati Ripresi dalle Telecamere

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Teramo - Un'operazione congiunta di sorveglianza e monitoraggio, a cui hanno partecipato i Carabinieri della locale Stazione, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Alba Adriatica e i vigili della Polizia Locale, ha portato all'individuazione di due individui, uno del luogo e l'altro provenienteMarche, colti sul fatto mentre abbandonavano rifiuti edili in una zona rurale. I due soggetti sonoall'Autorità Giudiziaria in base alla nuova legge, entrata in vigore il 10 ottobre 2023, che stabilisce un'ammenda penale anziché una sanzione amministrativa per l'abbandono illegale di rifiuti. Secondo la nuova normativa, chi viene sorpreso a abbandonare rifiuti è punito con un'ammenda che varia da 1.000 a 10.000 euro. Nel caso di rifiuti pericolosi, la pena puòraddoppiata. In precedenza, per lo ...