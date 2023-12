Fuga Senza Patente | Arrestato 45enne Dopo un Incidente con un Carabiniere

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Pescara - Le manette sono scattate per unitaliano, residente a San Valentino in Abruzzo Citeriore, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. La sera del 19 dicembre, durante servizi di controllo del territorio per contrastare i furti in abitazione, i carabinieri della stazione di San Valentino hanno intimato l'alt a un'auto. Invece di fermarsi, l'auto ha accelerato, mettendo in pericolo i militari. Uno dei carabinieri è stato costretto a gettarsi a terra per evitare di essere investito, subendo lievi ferite. La sorte ha poi voluto che l'auto, poco, fosse rintracciata impantanata nel fangoessere uscita di strada. Successive indagini hanno identificato il conducente come il responsabile dellanon autorizzata. In particolare, si è scoperto che il...