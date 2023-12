Fuga di cervelli? Tra benefici fiscali e livelli di retribuzione esperti a confronto sul rientro degli expat

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 21 dicembre 2023) L'Itala è ultima in Europa per attrattività Se l’Italia è una destinazione sempre più gettonata e immancabile per i turisti di tutti i continenti, per le sue bellezze architettoniche, la sua storia, il patrimonio culturale e le tradizioni enogastronomiche, non è ugualmente attrattiva come paese in cui lavorare; anzi, secondo l’ultimoCity Ranking 2023