Fuga di cervelli? Tra benefici fiscali e livelli di retribuzione esperti a confronto sul rientro degli expat

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Roma, 21 dic. (Labitalia) - Se l'Italia è una destinazione sempre più gettonata e immancabile per i turisti di tutti i continenti, per le sue bellezze architettoniche, la sua storia, il patrimonio culturale e le tradizioni enogastronomiche, non è ugualmente attrattiva come paese in cui lavorare; anzi, secondo l'ultimoCity Ranking 2023 di InterNations, la più grande comunità mondiale di, è tra i posti peggiori in Europa, con Milano e Roma a chiudere la classifica. I maggiori vincoli burocratici, le difficoltà a trovare alloggio, idi, le scarse opportunità di carriera, una qualità di vita che non soddisfa le aspettative sono solo alcune delle sfide e preoccupazioni più sentite daglinel nostro Paese. Mentre, al contrario, a guadagnare il podio sono le destinazioni ...