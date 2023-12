Frosinone | il Presidente | Bella emozione vincere a Napoli”

“Ero sicuro che avremmo fatto bene con Di Francesco, poi i risultati che ha raggiunto fino ad oggi onestamente non me li aspettavo. Stiamo andando ... (sportface)

Napoli, tra De Laurentiis e Mazzarri già tempo di riflessioni

... il, il ds Meluso ed il tecnico Mazzarri. C'è preoccupazione alla luce dei crolli che il ... con 4 sconfitte (Real Madrid, Inter, Juventus,) e 3 vittorie (Atalanta, Braga e Cagliari)...

Frosinone, Stirpe: "ADL disse che non ci voleva in Serie A Rispondo così..."

Stirpe: "Di Francesco allontanato troppo presto dalla Roma"

Così il presidente del Frosinone a La Gazzetta dello Sport: "Non sono sorpreso di quello che Eusebio sta facendo con noi. Si è riproposto con umiltà e tenacia" ...