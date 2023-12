Franco Antonello “salva” Chiara Ferragni sul caso delle uova | “Da lei ricevuti 40mila euro”

Leggi su cultweb

(Di giovedì 21 dicembre 2023), fondatore dell’associazione I BambiniFate, ha raccontato cheaveva donato alla sua comunità 40.000non previsti dall’accordo che era stato stabilito nel 2022 dalla stessa associazione assieme all’azienda Preziosi, che adaveva proposto di essere beneficiari di un’iniziativa legata ad una serie didi Pasqua prodotte dalla casa dolciaria con l’immagine di. Un dettaglio, quello raccontato da, a cappello di una vicenda legale che proprio in questi giorni ha coinvolto la nota influencer milanese suldei Pandoro-Gate esomme non andate in beneficenza ma trattenute ...