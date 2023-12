Francia | si dimette il ministro della Sanità  

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 21 dicembre 2023) InsiilAurélien Rousseau in dissenso con la legge sull’immigrazione approvata ieri in Parlamento. Il governo nega tuttavia che si sia in atto una crisi politica. SiilSantià inIl presidente Emmanuel Macron e il suo governo centrista stanno combattendo una crescente crisi politica