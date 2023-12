Francesco Facchinetti a spasso con la figlia Mia | che stile!

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 21 dicembre 2023)è un papà orgoglioso e sui social non manca mai di pubblicare contenuti pieni d’amore sui suoi figli. La primogenita, Mia, è nata dalla relazione con Alessia Marcuzzi. La ragazzina, 12 anni, vive a Roma con la mamma ma va spesso a trovare. In questi giorni che precedono il Natale, il duo padre-è stato paparazzato in centro a Milano. Una famiglia felicee la moglie Wilma Faissol“Grazie a mia moglie che mi ha supportato e sopportato in questi 10 anni, se tutto è accaduto da quando ci siamo incontrati un motivo ci sarà. Grazie ai miei figli che mi hanno dato più forza di quanta ne potessi immaginare” scrivesu Instagram, nel postare gli ...