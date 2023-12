Formia Sbarra in via Giorgio La Pira | Comune condannato dal Tar | la demolizione | richiesta “illegittima””

Leggi su temporeale.info

(Di giovedì 21 dicembre 2023)– La decisione dell’amministrazione comunale di– nonostante si affermi per comodità politica il contrario – di aver smantellato la propria avvocatura interna continua a provocare effetti negativi e, per certi versi, imbarazzanti. La riprova, l’ultima in ordine cronologico, è arrivata della sentenza del Tar del Lazio (seconda sezione di Latina) che il L'articolo Temporeale Quotidiano.