Follie giudiziarie | 17 anni al gioielliere | 14 all’assassino di Saman

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Ho letto la sentenza del caso diAbass ed è una cosa che non ci si può credere. Ricorderete la ragazza pakistana che è stata uccisa dallo zio su mandato dei genitori: padre e madre sono stati condannati all’ergastolo, mentre lo zio – che è quello che le ha rotto il collo e l’ha seppellita per nascondere il cadavere – è stato condannato ad appena 14. Ma come è possibile che lo zio che ammazza la giovane pakistana che non voleva diventare una sposa bambina e ne seppellisce il corpo si becca solo 14di carcere? La sua non era non premeditazione? Per intenderci: sette esponenti di Forza Nuova hanno “ucciso” i mobili della CGIL e si sono presi 8e mezzo di carcere. Io sono la cosa più lontana possibile da quegli esponenti di FN: loro sono statalisti, non gli piacciono le cose che piacciono a me e la ...