Fognini lo sapeva già | non c’è stato niente da fare

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 21 dicembre 2023)lo aveva ampiamente previsto e infatti, a gran sorpresa, è successo: il tennista sanremese aveva ragione. Mentre Jannik Sinner e gli altri azzurri alzavano al cielo la Coppa Davis, a pochi chilometri di distanza da Malaga Fabiotornava a vincere. Il trionfo a Valencia lo aveva caricato di un’energia e di un entusiasmo tutti nuovi. Ma non aveva fatto i conti, il tennista sanremese, con una variabile impazzita: il destino. Fabio(AnsaFoto) – Ilveggente.itIl suo piano era perfetto. Subito dopo essersi imposto in quel Challenger era volato a Maia, in Portogallo. Non perché intendesse bissare quel successo – cosa che, comunque, non sarebbe guastata – ma perché solo giocando avrebbe potuto ottenere quel che gli serviva: scalare, cioè, qualche posizione nel ranking Atp. Non tanto per il semplice gusto di farlo, ma ...