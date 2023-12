Fiorentina | Commisso scrive ai tifosi | “Anno straordinario | resta l’amarezza per lo stadio”

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Rocco, presidente della, ha scritto una lettera aiviola per fare loro gli auguri di Natale. Il patron del club ha anche fatto un bilancio del 2023, in cui la squadra ha raggiunto due finali – perdendole entrambe – ma ha anche inaugurato il Viola Park.non ha nascosto neppureper l’impossibilità di costruire un nuovo. Di seguito la lettera completa. “Caro Popolo Viola, con queste poche righe voglio augurare un sereno Natale e un feliceNuovo a tutti iViola.E? stato unper il nostro Club.Gli ottimi risultati ottenuti nella scorsa stagione, con le due finali raggiunte e una posizione in campionato valida per tornare in Europa devono ...