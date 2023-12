Finita l' epoca delle serie-mondo | questo è stato l' anno delle serie-tinello Epiche | corte e trasgressive il giusto | o per niente

Leggi su iodonna

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Tra letv migliori del 2023, quella migliore di tutte le altre (Succession 4) non è tra le 10 più cercate dell’su Google. Né in Italia né negli Usa né nel(e nonostante una mole spropositata di articoli, analisi e meme). Dove si è dunque diretta la massa, il grande pubblico, il famigerato utente medio? Le prime tre posizione sono occupate da Mare fuori, Buongiorno, mamma! e Lidia Poët. Poi sparse ci sono unatratta da un manga (One Piece, Netflix), da un videogioco (The Last of us, Sky), da un giallo (Fiori sopra l’inferno, Rai). ...