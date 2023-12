Figc | “Superlega non compatibile con merito sportivo e calendari | difenderemo i campionati nazionali”

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Laha rilasciato un comunicato ufficiale in cui prende posizione contro ladopo la sentenza di oggi della Corte Europea che ha dichiarato il monopolio di Uefa e Fifa, aprendo squarci sulla possibilità di una creazione di una lega calcistica alternativa: “La, riconoscendosi pienamente negli organismi sovraordinati della Uefa e della Fifa, ribadisce la sua convinta azione a tutela dei, per la difesa del più ampio e generale principio dele del rispetto deiinter. Nel rispetto delle leggie dei regolamenti inter, la Federcalcio ritiene che lanon sia un progetto ...

Superlega, Gravina in silenzio mentre la Roma prende posizione insieme all'Eca

Contraria allarimane l' Eca , l'associazione dei club europei, mentre il presidente dellaGabriele Gravina non ha ancora commentato la decisione dei giudici., Roma primo ...

L'avvocato Di Cintio: 'Sentenza rivoluzionaria. Esclusioni dei club Le federazioni hanno gli strumenti...'

Ma da qui a dire che i club che aderiranno alla Superlega saranno esclusi dalle altre competizioni è ancora prematuro". E LA FIGC - "Le dichiarazioni del presidente federale sono state chiare nei ...

Superlega, Gravina in silenzio mentre la Roma prende posizione insieme all’Eca

Per la Roma non cambia nulla: il club giallorosso non prenderà parte alla Superlega. Dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue che ha dato ragione alla A22 Sport Management, la società che ...