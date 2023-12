FIFA | Infantino | «Con il massimo rispetto per la Corte di Giustizia Europea | la sentenza di oggi non cambia nulla»

“Con il massimo rispetto per la Corte di Giustizia Europea, la sentenza di oggi non cambia proprio nulla. Storicamente organizziamo le migliori ... (sportface)

Il presidente della Fifa , Gianni Infantino , ha parlato su Instagram riguardo alla presenza di alcune donne iraniane sugli spalti per assistere ad ... (sportface)

Oggi i legislatori francesi voteranno un piano di sgravi fiscali promosso dal governo del presidente Emmanuel Macron per incoraggiare gli organismi ... (ilnapolista)

Oggi i legislatori francesi voteranno un piano di sgravi fiscali promosso dal governo del presidente Emmanuel Macron per incoraggiare gli organismi ... (ilnapolista)

Fifa : Hope Sogni sfida Gianni Infantino - è una candidata donna creata con l’intelligenza artificiale

Gianni Infantino è da poco stato rieletto come presidente della Fifa fino al 2027, forte del fatto che non ci siano stati rivali per la poltrona di ... (sportface)