Fifa e Uefa sconfitte | cosa ha deciso l’Ue sulla Superlega

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Il suo nome è A22, e la sua battaglia sembra destinata a riscrivere la storia del calcio europeo: l’agenzia di marketing, insieme ai club di calcio Real Madrid e Barcellona, ha vinto un’importante battaglia contro l‘e lasul caso, un torneo che rappresenterebbe una vera e propria rivoluzione nel mondo del calcio. La sentenza è stata resa pubblica dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, che ha definito come “illegittimi” i poteri di controllo esclusivo esercitati dalle due massime organizzazioni del calcio mondiale. Secondo la CGUE,hanno abusato del loro potere, violando il diritto dell’Unione. Le norme che richiedono l’autorizzazione preventiva diper la creazione di nuove competizioni, come la ...

Tebas (Liga): 'Ma la Superlega resta incompatibile con i principi Ue'

La Corte di giustizia "chiede che le regole per l'ammissione alle competizionisiano trasparenti, ma non che debbano ammettere la Super League. Al contrario, sottolinea che i criteri di ammissione alle competizioni debbano essere trasparenti, oggettivi e non ...

UEFA risponde: “Sentenza corte giustizia non convalida SuperLega”

La Corte di Giustizia Europea si è oggi espressa a favore della Superlega e ha sottolineato che esiste un abuso di potere dominante da parte della Uefa e della Fifa che esercitano un monopolio.

Nell’impedire la costituzione di un diverso campiona, nella fattispecie, la Superlega: «Fifa e Uefa stanno abusando di posizione dominante». A22 Sports management, la società che detiene i diritti del ...