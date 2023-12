Ferragni | stop agli occhiali griffati | Safilo interrompe la collaborazione La Gdf acquisisce le carte dell' Antitrust Cosa sta succedendo

Non c'è pace per Chiara Ferragni . Dopo la maxi-multa dell'Antitrust per pubblicità ingannevole, c'è già una prima azienda che decide di interrompe re ... (ilmessaggero)

Non c'è pace per Chiara Ferragni . Dopo la maxi-multa dell'Antitrust per pubblicità ingannevole, c'è già una prima azienda che decide di interrompe re ... (ilmessaggero)

Caso Ferragni , non si placano le polemiche attorno all'influencer per il caos sulla beneficenza legata al pandoro Balocco. La tempesta impazza e per ... (iltempo)

"Violati gli impegni contrattuali": Safilo rompe con Chiara Ferragni

Altre grane per Chiara. Nel tardo pomeriggio il gruppo dell'eyewear Safilo ha annunciato in una nota stringata loall'intesa con il brand Chiara. 'Safilo Group comunica l'interruzione dell'accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchio Chiara ...

Chiara Ferragni, Safilo si defila dall'influencer: 'Violazione di impegni contrattuali'

Nuova tegola per Chiara. Dopo la multa dell'Antitrust e la bufera seguita al caso del pandoro Balocco oggi, 21 dicembre, per l'influencer arriva anche loall'accordo commerciale di Safilo. Ad annunciarlo è ...

Safilo interrompe la collaborazione

Non c'è pace per Chiara Ferragni. Dopo la maxi-multa dell'Antitrust per pubblicità ingannevole, c'è già una prima azienda che decide di interrompere la propria collaborazione con l'imprenditrice ...

Chiara Ferragni «non esce di casa da giorni», la critica di moda: «È distrutta, ma non è l'unica responsabile del disastro»

«Chiara Ferragni è distrutta, ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni. Secondo me in questo bene fa bene a stare zitta, solo il tempo ci dirà come andrà a finire ...