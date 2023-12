Ferragni | l’effetto del caso Balocco | il primo brand rescinde il contratto con l’influencer

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Pubblicato il 21 Dicembre, 2023 Un’altra tegola per Chiara. Safilo le dà il ben servito. Il gruppo specializzato nell’occhialeria Made in Italy, comunica l’interruzione dell’accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchio Chiara. Questo “a seguito – si legge in una nota della società – di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio”.Nei giorni scorsi l’antitrust aveva sanzionato società riconducibili alla influencer per oltre 1 milione eper 420 mila euro per pratica commerciale scorretta, poiché – secondo l’autorità – avevano fatto intendere ai consumatori che acquistando il pandoro griffatoavrebbero contribuito a una donazione all’ospedale regina margherita di Torino. La collaborazione tra il ...