Federico a Vittorio | “La nostra brolove durerà in eterno” | poi lo sculaccia

(Di giovedì 21 dicembre 2023) L’amicizia fraMassaro eMenozzi continua a macinare consensi dentro la Casa del Grande Fratello e le dolcezze fra i due ormai non si contano più sulle dita di due mani. Dopo essersi chiamati “fratelli” e essersi più volte coccolati, da un paio di notti dormono pure nello stesso letto.Massero questa settimana però è finito in nomination e ha riscoperto un interesse per Anita Olivieri. L’obiettivo del modello è quello di provarci, ma prima di farlo ha chiesto all’amicoMenozzi se a lui la cosa da fastidio, perché tempo addietro anche lui aveva manifestato interesse per lei. “Dimmelo se ti da fastidio, non fare il finto tonto“. Menozzi però gli ha dato il via libera: “Non mi dà fastidio, se posso darti una mano volentieri, il mare è pieno di pesci“. A questo punto Massero gli ha così ...