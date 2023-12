Fay Archive debutterà a Pitti Uomo 105 celebrando lo stile workwear

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Fay, il brand italiano dell’iconico giubbotto dei pompieri americani con i 4 ganci in metallo, rinnova la sua presenza al prossimoImmagine105, dove farà il suo debutto Fay. Acquisito da Della Valle nel 1987, il marchio è nato in America negli anni’60, producendo giacconi per i pompieri del Maine. In attesa della kermesse fiorentina dedicata all’abbigliamento maschile, la collezione Fay, ha fatto tappa in Canada. Un viaggio, che si traduce in un progetto fotografico sull’isola di Terranova. Per il marchio, si tratta di un ritorno alle origini, con l’iconico giaccone che viene “testato” da uomini e donne che vivono e lavorano in condizioni estreme. Il viaggio neldi FaySi svolge a Terranova, l’isola ...

