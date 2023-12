Fase sfortunata | fiammata annuale | Covid e feste | l' allarme di Pregliasco

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Fabriziorichiama tutti all'attenzione. Ospite de L'aria che tira su La 7, il virologo risponde a David Parenzo che gli chiede se gli attuali dati – che certificano un aumento dell'ospedalizzazione nelle ultime settimane – debbano farci preoccupare e che cosa dovremmo fare. “Siamo in unain cui la solita classica influenza e le forme respiratorie in qualche modo sta avendo la sua– spiega il virologo – In più ci si è messo in mezzo unpiù buono, unperò molto contagioso con varianti che sono evasive e che riescono a colpire anche persone che hanno già subito la malattia o che si sono vaccinate nel passato”. Ecco il quadro attuale, ma i dati cosa ci dicono?risponde che ...

Tennis Club Crema: da oltre cent'anni un'infinita passione per il tennis. Pres. Agostino: 'Stagione positiva, peccato per la sfida di ...

Nellaai gironi abbiamo perso solo due match di doppio: uno a Genova, perso al super tiebreak, ... Una giornata storta ." D: Una giornatache però comunque non vanifica un'ottima ...

Covid, l'allarme del virologo Fabrizio Pregliasco: "Siamo in una fase sfortunata in cui la classica influenza ha la sua fiammata"

Il virologo Fabrizio Pregliasco: "Si è messo in mezzo un Covid più buono ma molto contagioso, con varianti che riescono a colpire anche persone che hanno già subito la malattia o che si sono vaccinate ...

Covid e feste, l'allarme di Pregliasco: "Fase sfortunata, fiammata annuale"

“Siamo in una fase sfortunata in cui la solita classica influenza e le forme respiratorie in qualche modo sta avendo la sua fiammata annuale – spiega il virologo – In più ci si è messo in mezzo un ...