Facile Energy; multa Antitrust da 1 | 56 mln | mai interrotte forniture non richieste

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Roma, 21 dic. - (Adnkronos) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato annuncia una sanzione da 1,56 milioni di euro nei confronti disrl, unairrogata - si spiega - per inottemperanza a una precedente decisone dell', infatti, non ha mai interrotto la pratica di attivarenondi energia elettrica e gas nonostante la diffida dell'che le imponeva la cessazione della pratica scorretta accertata a dicembre 2022. In particolare, continua l'Autorità, il procedimento riguardava l'adozione di varie pratiche scorrette, finalizzate all'attivazione non richiesta di contratti di energia elettrica e gas, e anche il mancato rispetto degli obblighi previsti, in tali ...