Eurolega 2023 24 | stop per la Virtus Bologna | vince Valencia 79-71

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Dopo quattro successi in fila inarriva la sconfitta per la, che cade sul campo di79-71. Le V nere rimangono in seconda posizione in classifica, ma domani potrebbe arrivare l’aggancio del Barcellona, impegnato sul campo dello Zalgiris. Partita equilibrata nel primo quarto con gli attacchi sugli scudi. Jones guidasul +5 con cui si conclude la prima frazione, ma nel secondo quarto sale in cattedra Lundberg, che trova tre triple e propizia il sorpasso dei bianconeri. Sul finire dei secondi dieci minuti arrivano un paio di azioni da campione assoluto da parte di Toko Shengelia, che manda lanegli spogliatoi sul +10, 47-37. Nella ripresa però l’attacco disi inceppa, come dimostra il tabellone a fine terzo quarto. ...