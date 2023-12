“Era innocente” | assolto dopo 48 anni di carcere

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Glynn Simmons, 70, era detenuto in una prigione dell'Oklahoma da quando ne aveva 22: era stato ingiustamente condannato per omicidio Ha trascorso 48in prigione per un omicidio che non ha commesso. Glynn Simmons, 70, è stato liberato da un giudice dell'Oklahoma, scrive la Bbc, sostenendo che ai suoi avvocati difensori non

(Adnkronos) - Ha trascorso 48 anni in prigione per un omicidio che non ha commesso. Glynn Simmons, 70 anni, è stato liberato da un giudice dell'Oklahoma, scrive la Bbc, sostenendo che ai suoi avvocati ...

