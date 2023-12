“Era innocente” | assolto dopo 48 anni di carcere

Leggi su italiasera

(Di giovedì 21 dicembre 2023) (Adnkronos) – Ha trascorso 48in prigione per un omicidio che non ha commesso. Glynn Simmons, 70, è stato liberato da un giudice dell’Oklahoma, scrive la Bbc, sostenendo che ai suoi avvocati difensori non sarebbero state consegnate prove cruciali. Si tratta della più lunga detenzione per un errore giudiziario negli Stati Uniti. “Non ha commesso alcun reato” ha detto Amy Palumbo, giudice distrettuale della contea di Oklahoma nella sua sentenza. “Aspettavo questo momento da molto tempo” ha detto il signor Simmons stringendo a sé il suo cappello di feltro. Simmons ha scontato 48, un mese e 18 giorni di prigione per l’omicidio di Carolyn Sue Rogers nel 1974 durante una rapina in un negozio di liquori in un sobborgo di Oklahoma City. Aveva 22quando lui e un coimputato, Don Roberts, furono giudicati ...