Eni | accordo per l’ingresso del fondo Eip in Plenitude col 9%

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Milano, 21 dic. (askanews) – Eni,ed Energy infrastructure partners hanno firmato unperdi Eip,svizzero specializzato in renewables ed energy transition, inattraverso un aumento di capitale fino a 700 milioni di euro che, dopo l’operazione, sarà pari a circa il 9% del capitale della società. Le parti hanno concordato che l’importo iniziale dell’aumento di capitale è di 500 milioni, con l’opzione per Eip di salire a 700 milioni entro l’inizio del 2024. L’operazione equivale a un equity value dipost money di circa 8 miliardi e a un enterprise value di oltre 10 miliardi. “Abbiamo realizzato un’ottima operazione. Grazie a questa, esplicitiamo il valore di, ne rafforziamo la struttura finanziaria per ...