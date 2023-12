Emergenza sanitaria | chiusura della vasca piccola della piscina comunale di Arezzo

Leggi su lortica

(Di giovedì 21 dicembre 2023) In seguito ai risultati preoccupanti dell’analisi microbiologica dell’acquadel palazzetto del nuoto “Centro Sport Chimera”, il Comune diha emesso un’ordinanza urgente di, a causapresenza di livelli pericolosamente elevati di stafilococco. L’ordinanza, emanata dal servizio ambiente, clima e protezione civile, vieta temporaneamente l’accesso e la balneazione nellain questione al fine di tutelare la salute pubblica. L’analisi microbiologica è stata condotta dall’AziendaLocale (Asl), la quale ha evidenziato un rischio sanitario superiore ai parametri consentiti dalla normativa vigente. Larimarrà in vigore fino a quando non saranno ...