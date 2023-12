Emergenza maltempo a Focene | Baccini | “Siamo intervenuti in maniera decisa”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Fiumicino, 21 dicembre 2023 – Si è da poco concluso l’ultimo Consiglio Comunale di Fiumicino per discutere delle spese di bilancio da inserire nel triennio 2024/26. Tre le proposte all’ordine del giorno: la ricognizione dei servizi pubblici locali in rilevanza economica, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive ed i lavori di somma urgenza per l’intervento di protezione delle abitazioni di, a ridosso della linea di costa, in occasione dei forti venti di burrasca di novembre 2023. “Le mareggiate e gli uragani che si sono abbattuti lungo la nostra costa nei primi giorni di novembre e che hanno riguardato soprattutto la zona di, sono stati fenomeni violenti ed imprevedibili – sottolinea il Sindaco durante il suo intervento in Aula – In quell’area, così come in altre località nel 2022, erano state fatte le ...