Elezioni Congo proseguono dopo il caos logistico

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 21 dicembre 2023)leinil. Oltre a mettere a rischio la legittimità di qualsiasi futura amministrazione, in passato le controversie elettorali inhanno anche innescato scontri violenti. Il voto deilesi è importante per l’Africa. Ilè infatti un paese in cui le risorse non mancano, ma non sono sfruttate