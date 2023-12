Donny van de Beek è pronto a iniziare la sua nuova avventura all'Eintracht Francoforte: come riferisce Sky Sports UK, il centrocampista... (calciomercato)

Eintracht, ok le visite mediche per Van de Beek. Va in prestito con diritto

Il centrocampista olandese è stato accostato all'Francoforte di recente e proprio con i tedeschi ha sbrigato lemediche. Tutto ok, si può procedere con la trattativa. Stando a ...

Juve, addio al centrocampista: visite mediche e firma

Il centrocampista è volato in Germania per svolgere lemediche per poi firmare il contratto che lo legherà all'Francoforte. Giuntoli (LaPresse) - Calciomercato.itDonny van de Beek ...

Eintracht, ok le visite mediche per Van de Beek. Va in prestito con diritto

Van de Beek all'Eintracht Francoforte è ormai cosa fatta: l'olandese ha superato le visite mediche con successo, si attende l'annuncio ...

Calciomercato, inciuci tra Regno Unito e Germania

Un accordo tra un club di Premier League e uno di Bundesliga sarebbe stato già stretto: sarà ufficiale una volta completate le visite mediche. Tale accordo coinvolge da una parte il Manchester United ...