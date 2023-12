Economia e fisco | le imprese italiane alla scoperta di WEB3 | Metaverso e NTF

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) (Adnkronos) - Arriva il metodo in 5 punti per affrontare opportunità e sfide dell'innovazione digitale Angelo Gulisano, commercialista specializzato in innovazione digitale, propone un vademecum per leche vogliono trasformare le nuove tecnologie in leve di business Milano, 21 dicembre 2023 – A che punto sono lein termini di innovazione digitale? Il Digital Economy and Society Index (DESI) della Commissione europea colloca il nostro Paese all'ottavo posto per integrazione delle tecnologie digitali, con un indice del 40,7% che supera quindi la media dei 27 Stati dell'Unione, pari al 36,1%. Guardando più da vicino i dati, si scopre che a trainare il punteggio verso l'alto è l'adozione della fatturazione elettronica (95%) e del cloud (50%); molto più bassi i tassi di adozione dell'intelligenza artificiale (6%) e ...