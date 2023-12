Ecco | alla fine viene fuori quello che sei La Chirico sbotta | cala il gelo dalla Berlinguer | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) «La feccia del mondo». Lo ripete una, due, tre volte Alessandro Orsini facendo definitivamente deragliare il dibattito, già complicato di suo, con Annalisaa È sempre CartaBianca, su Rete 4. Il professore da mesi si è fatto nomea di esperto ribelle, duro e puro, lui solo contro il mondo. Una figurina perfetta per i talk, anche a costo di passare per il politicamente scorretto di turno, il cattivone. Ruolo che interpreta apparentemente senza sforzo. Il tema incandescente èdella guerra in Medio Oriente, versione speculare del conflitto tra Russia e Ucraina, che aveva rivelato al grande pubblico la figura di Orsini. Filo-russo (o forse anti-Zelensky, preferirebbe lui) da un lato e filo-palestinese (o anti-Netanyahu) dall'altro, il professore attacca: «Israele sta perdendo questa guerra e credo non riuscirà a distruggere ...