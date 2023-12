E’ Sempre Mezzogiorno | lo chef Sergio Barzetti fa una battuta shock sulle donne | le sue scuse

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Durante l’ultimo appuntamento di E’, in studio è calato il gelo dopo una “” di. Lopresente in trasmissione stava commentando un piatto di giornata quando ha deciso di collegare il vino ad una pratica di stordimento per la “preda”. Neanche a dirlo è scoppiato il putiferio, seguito prima dalle perplessità di Antonella Clerici e poi, dopo la bufera, dal diretto interessato che si è scusato per quanto detto in puntata. E’: bufera suSiamo a E’e Antonella Clerici è alle prese con il sommelier Andrea Amadei, il quale afferma: “Si cucina meglio con un bicchiere di fianco”. A quel punto, lo ...