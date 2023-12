È il turismo a trainare Napoli e l’intera regione

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Manca il Reddito di cittadinanza rispetto a un anno fa, eppure ai dati mostrano una crescita delle spese per il Natale e in generale per le festività. Sembra una contraddizione, ma per gli operatori economici non lo è. Secondo Massimo Di Porzio, presidente di Fipe Confcommercio, il boom di spesa si spiega col maggiore ricorso ai risparmi delle famiglie. In Campania pare che quest’anno si spenda di più per il Natale. Si parla di un giro di affari di un miliardo. Le risulta? “Iltira, ma le aspettative maggiori sono per Capodanno. C’è un ritorno dei clienti nei negozi tradizionali, anche per le insidie delle vendite on line e i tempi di consegna incerti. Il dato è di un incremento della spesa in regali fino a circa 185 euro pro-capite, con un incremento di circa il dieci per cento rispetto all’anno scorso. Come tipologie, i prodotti ...