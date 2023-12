È il milionesimo visitatore della Reggia di Caserta nel 2023 | premiato un 52enne

Leggi su agi

(Di giovedì 21 dicembre 2023) AGI - Un milione di visitatori nelalladi. Il complesso monumentale concepito da Luigi Vanvitelli ha accolto il suoper la prima volta dal 2000 (anno del Giubileo). Questa mattina Anselmo Merola, 52 anni, residente a Galliate in provincia di Novara ma originario di Curti nelno, insieme alla moglie Erika, alla cognata Sonia, entrambe messicane, e alla figlia di nove anni, all'ingresso al Museo ha trovato un'insolita accoglienza. Al personale entusiasta, si è aggiunta il direttore Tiziana Maffei che ha stretto la mano al, consegnandogli come riconoscimento un cofanetto contenente un abbonamento di coppia per condividere la cultura e un regalo personalizzabile per la costruzione di un'esperienza unica e ...