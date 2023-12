È arrivata TavoleDOC Veneto

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 21 dicembre 2023)è un progetto nato in Liguria nel 2019 con l’intento di far conoscere al pubblico alcune delle realtà enogastronomiche più significative della regione. Dai produttori di materie prime alle etichette vinicole fino ai ristoratori, un panorama variegato ma completo che permette di esplorare il territorio a partire dai migliori rappresentanti del mondo culinario locale. Lo stesso obiettivo ha portato alla realizzazione della prima edizione del volumededicato al, edita sempre dalla casa editrice Multiverso. Questa nuova guida, presentata a Venezia a inizio mese, vede protagonisti trenta locali scelti per favorire una rappresentanza più ampia possibile delle diverse anime gastronomiche della regione. A questi si sono affiancati otto produttori vinicoli con nove etichette proposte in abbinamento ai piatti ...