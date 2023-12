Dynamite 20 12 2023 3 contendenti | 1 solo vincitore

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. Ultima giornata del Continetal Classic per la Gold League e si potrebbe profilare una situazione molto importante. Inoltre avremo il face to face fra MJF e Samoa Joe, questo e molto altro ci aspetta in puntata, quindi direi di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. Continental Classic Gold League: Rush vs Swerve Strickland(w/Prince Nana) (4,5 / 5) Bellissimo opener che vi consiglio assolutamente di recuperare. Swerve mette tutto se stesso in questo match perché sa che ha ancora una possibilità di vittoria del girone. Rush non ha più nulla da chiedere al torneo ma comunque per orgoglio rende la vita difficilissima a Swerve. A fine di un match fantastico è Strickland a vincere con il suo Stomp.: Swerve Strickland (12 ...