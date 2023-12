Dumfries | rinnovo in salita | distanza con l’Inter e rischio addio ? CdS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Ildi Denzelè una spina per. C’è ancoratra le parti, con l’entourage che non abbassa le pretese. Ipotesi separazione.? Se per Mkhitaryan, c’è fretta ma non pericolo, ildi Denzelinvece è una vera spina. L’olandese, al momento fuori per infortunio, va in scadenza a giugno 2025.vorrebbe rinnovarlo, ma c’ètra le parti. Gap di un milione di euro. Il club offre quattro, ma il suo entourage continua a chiedere cinque. Se non si arriverà ad un accordo il prima possibile, allora l’ipotesi separazione in estate non sarà da escludere. Sempre la Premier League in agguato. Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter ...