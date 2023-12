Dritto e Rovescio | anticipazioni e ospiti di oggi | 21 dicembre 2023

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Questa sera, giovedì 21, alle ore 21,25 su Rete 4 torna, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti. Ma di cosa si parlerà? Quali sono gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Paolo Del Debbio intervista il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Nel corso della puntata un ampio approfondimento verrà dedicato all’economia: dalle misure contenute nella manovra finanziaria, alle difficoltà che molti italiani devono fronteggiare specialmente nel periodo natalizio. Tra glidi Paolo Del Debbio: Carlo Fidanza, Elisabetta ...

giovedì 7 dicembre , in prima serata su Rete 4, nuovo appuntamento con "Dritto e Rovescio" condotto da Paolo Del Debbio. Al centro della serata, focus ... (247.libero)

giovedì 14 dicembre , nel nuovo appuntamento con "Dritto e rovescio" , il talk show in onda in prima serata su Rete quattro, Paolo Del Debbio intervista ... (247.libero)

giovedì 21 dicembre , nell'ultimo appuntamento dell'anno con "Dritto e rovescio" , il talk show in onda in prima serata su Rete quattro, Paolo Del ... (247.libero)

"Dritto e rovescio", alle 21.25 su Rete 4: ospiti e anticipazioni della puntata di giovedì 21 dicembre

Giovedì 21 dicembre, nell'ultimo appuntamento dell'anno con "", il talk show in onda in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio intervista il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Nel corso della puntata un ampio ...

“Dritto e rovescio”, alle 21.25 su Rete 4: ospiti e anticipazioni della puntata di giovedì 21 dicembre

“Dritto e rovescio”, il talk show in onda in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio intervista il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista Conte

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista Giuseppe Conte, leader del M5S Oggi 21 dicembre 2023 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento ...