Dramma nel Salento | altro incidente mortale Schianto frontale tra due auto | un morto ed un ferito

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Pubblicato il 21 Dicembre, 2023 Dopo quello registrato durante le prime luce dell’alba di oggi che è costato la vita ad un 22enne, ancora unnelcausato dall’ennesimosulle strade. Il terribile sinistro, che per ora ha fatto registrare il pesante bilancio di une di ungrave, si è verificato poco dopo le 15 di oggi lungo la strada statale che da Lecce conduce a Maglie, esattamente allo svincolo per Cavallino. Non sono ancora note le cause e la dinamica esatta che ha portato al sinistro, ma secondo una prima parziale ricostruzione dei fatti, un anziano che viaggiava a bordo di una Fiat Panda avrebbe imboccato la statale contromano e da lì ci sarebbe stato locon un’altrache arrivava dalla ...