Dramma nel calcio | autobus si ribalta prima della partita | morti portiere e assistente | FOTO

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Terribile incidente e mondo delsotto shock. L’che trasportava l’El Bayadh, una squadra di Ligue 1 dell’Algeria si èto e nell’impatto sonoilZakaria Bouziani e l’dell’allenatore Khaled Zitouni. Il campionato algerino è sospeso. La squadra era in viaggio in vistacontro il JS Kabylie, valida per l’11ª giornata di campionato. Nell’incidente sono rimaste ferite altre otto persone. La squadra occupa la sesta posizione nel massimo campionato algerino. Proprio il JS Kabylie, la squadra avversaria, ha pubblicato un messaggio di cordoglio: “la famiglia JSK è profondamente scioccata dalla terribile notizia dell’incidente stradale subito dalla squadra dell’MC El Bayedh durante il suo viaggio a ...