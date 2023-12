Dove sono finiti quei soldi Giordano stronca la Ferragni | una brutale verità | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) A Fuori dal Coro, striscia di approfondimento politico e sociale di Rete 4 condotta da Mario, si dibatte del caso del momento, cioè la vicenda Balocco-Chiara, da buon padrone di casa, introduce l'argomento dando il quadro della situazione, anche con l'aiuto delle slides sul ledwall, per far capiresi è insinuata questa truffa, questa finta beneficenza che ha visto coinvolta l'influencer. Questa la spiegazione di: “Caso Balocco-, cos'è successo? Chiarapresta il volto ad una pubblicità in cui dice ‘comprate questi pandori', che costano 9 euro, cioè il triplo di quanto valgono e quindi la gente deve fare un sacrificio. ‘Comprate questi pandori, così tutti insieme aiutiamo i bambini che stanno male, che stanno ...