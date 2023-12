Dove il cuore riposa e l’ansia scompare | il significato della frase trend su IG

Leggi su cultweb

(Di giovedì 21 dicembre 2023)il: una, semplice ma molto intrigante, che da qualche giorno si accompagna a immagini condivise su Instagram di diverso tipo, da paesaggi a oggetti, a persone. Ildi quest’espressione, di origine ignota (non sembra infatti essere né la citazione di un autore famoso, né il verso di una canzone), è semplice, e di immediata comprensione: sta infatti ad indicare un luogo, un momento, una persona, un oggetto particolarmente cari all’autore del post, in grado cioè di trasmettere sensazioni di assoluto benessere e serenità. Gli esempi, come detto, sono innumerevoli. Eccone alcuni, in rappresentanza delle varie tipologie. Le foto sono spesso accompagnate dall’emoji di un...